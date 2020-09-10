Qiwi назвала самые востребованные фриланс-направления во время пандемии

У 57% российских фрилансеров во время пандемии сократились доходы. Об этом говорят результаты опроса, который провела компания Qiwi вместе с биржей дистанционной работы Freelance.ru и Национальной гильдией фрилансеров. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

62% фрилансеров оставили расценки без изменений, 27% снизили их, 11% — подняли цены на свои услуги.

По данным Freelance.ru, весной и летом 2020 года по сравнению с прошлым годом упал спрос на фотосъемку, графический дизайн и тексты. В то же время, вырос спрос на образовательные, инженерные и IT-услуги.

Основными заказчиками фриланс-услуг во время пандемии стали предприятия розничной торговли, IT-компании, маркетинговые и рекламные агентства, а также компании из сферы обслуживания. 87,5% фрилансеров не меняли рабочую локацию на карантине. Только 12,5% выбрались за город или вернулись в домашний регион.

35% фрилансерам потребовались дополнительные средства во время пандемии. 17% респондентов оформляли кредит в банке или микрофинансовой организации, а 18% — занимали деньги у друзей и родных.

После снятия большей части карантинных ограничений в июне уровень дохода 56% фрилансеров не изменился. Доходы 24% опрошенных упали, 20% — выросли.

В опросе приняли участие 1200 фрилансеров.

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