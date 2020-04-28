«Qiwi Кошелек» запустил денежные переводы через мессенджеры

В приложении «Qiwi Кошелек» появилась функция денежных переводов через мессенджеры. Об этом Rusbase рассказали представители Qiwi.

Функция позволит переводить деньги на «Qiwi Кошелек» в любом мессенджере без интеграции с ним. Пока сервис доступен только для Android.

Чтобы перевести деньги, надо попросить собеседника прислать номер телефона, нажать на него и выбрать для открытия приложение «Qiwi Кошелек». В приложении надо ввести код доступа и сумму перевода, а затем выбрать источник: банковскую карту, баланс кошелька или телефона.

В операционной системе Android при клике на телефонный номер по умолчанию совершается вызов. В настройках телефона можно изменить эту опцию, чтобы решать, в каком приложении открывать номер.

«Для перевода денег через мессенджеры обычно требуется множество действий: скопировать номер, зайти в приложение, выбрать опцию перевода, вставить номер в строку. Наш сервис не требует интеграции с мессенджерами, достаточно изменить настройки телефона», — прокомментировал директор по продукту Qiwi Алексей Дитятьев.

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо обновить приложение «Qiwi Кошелек».

Фото: Rymden / Shutterstock