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«Qiwi Кошелек» запустил денежные переводы через мессенджеры

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

В приложении «Qiwi Кошелек» появилась функция денежных переводов через мессенджеры. Об этом Rusbase рассказали представители Qiwi.

«Qiwi Кошелек» запустил денежные переводы через мессенджеры

Функция позволит переводить деньги на «Qiwi Кошелек» в любом мессенджере без интеграции с ним. Пока сервис доступен только для Android. 

Чтобы перевести деньги, надо попросить собеседника прислать номер телефона, нажать на него и выбрать для открытия приложение «Qiwi Кошелек». В приложении надо ввести код доступа и сумму перевода, а затем выбрать источник: банковскую карту, баланс кошелька или телефона.

В операционной системе Android при клике на телефонный номер по умолчанию совершается вызов. В настройках телефона можно изменить эту опцию, чтобы решать, в каком приложении открывать номер. 

«Для перевода денег через мессенджеры обычно требуется множество действий: скопировать номер, зайти в приложение, выбрать опцию перевода, вставить номер в строку. Наш сервис не требует интеграции с мессенджерами, достаточно изменить настройки телефона», — прокомментировал директор по продукту Qiwi Алексей Дитятьев. 

Чтобы воспользоваться новой функцией, надо обновить приложение «Qiwi Кошелек».

Фото: Rymden / Shutterstock

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