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Qiwi разработала платформу для поиска утечек исходных кодов

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российский провайдер платежных и финансовых сервисов Qiwi разработал платформу Leak-Search для поиска и предотвращения утечек исходных кодов компаний. Об этом Rusbase рассказали в Qiwi.

Qiwi разработала платформу для поиска утечек исходных кодов

Leak-Search анализирует данные, которые разработчики выкладывают в открытый доступ. Как отметили в компании, в таких разработках по ошибке могут быть опубликованы конфиденциальные данные, содержащие чувствительную для компаний информацию. Платформа Qiwi автоматически находит подобные утечки и помогает предотвратить их.

В основе Leak-Search — распределенная система сбора данных, имитирующая немашинный поиск. Она содержит индикаторы потенциально чувствительной информации и отслеживает ее в открытом доступе. Встроенные алгоритмы на основе машинного обучения обнаруживают утечки и исключают попадание ошибочных результатов поиска в итоговую выборку.

Решение автоматизирует поиск на основе синтаксического анализа информации и анализа ложных срабатываний индикаторов утечек с применением технологий искусственного интеллекта. Анализ ложных срабатываний позволяет исключить нерелевантные результаты поиска.

Qiwi протестировала решение и начала предлагать его другим компаниям, добавили в компании.

Фото: enzozo / Shutterstock

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