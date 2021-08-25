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Qiwi не стала единым оператором учета букмекерских ставок – ее акции упали

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Единым оператором учета букмекерских ставок в России выбрали «Мобильную карту», хотя им рассчитывала стать платежная система Qiwi. В компании ранее говорили, что в случае неизбрания она потеряет часть выручки. Инвесторы сыграли на опережение – акции Qiwi на бирже упали.

Qiwi не стала единым оператором учета букмекерских ставок – ее акции упали

Распоряжение об избрании в качестве единого центра учета ставок букмекеров компании «Мобильная карты» подписал Владимир Путин. Оно вступит в силу 1 сентября.

16,5% доли в небанковской кредитной организации «Мобильная карта» принадлежат вдове умершего в 2017 году сооснователя «Лиги Ставок» Олега Журавского Ольге, 11,25% доли принадлежат Игорю Авдееву.  

Заявку на получение статуса единого оператора Qiwi подал 19 августа, однако тогда же компания «не выразила уверенности», что их заявка будет одобрена. В Qiwi тогда говорили, что потеряют часть выручки, если не станут оператором. 

После новости о неизбрании Qiwi ее акции в ходе дневных торгов падали на 8,1% с 710 рублей до 659 рублей за бумагу. К вечеру отыграли падение на и выросли до 667 рублей.

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Фото: Shutterstock.com

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