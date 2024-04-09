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Группа Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка». Группа ожидает серьезного снижения доходов, поскольку «Киви Банк» был ядром ее бизнеса и обеспечивал более 70% доходов.

Группа Qiwi заявила о продолжении работы несмотря на отзыв лицензии у «Киви Банка»

В группе Qiwi заявили о продолжении работы несмотря на то, что у «Киви Банка», который обеспечивал ей 70% доходов, отозвали лицензию. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Qiwi. 

«Киви Банк» был ядром бизнеса Qiwi, поэтому группа ожидает серьезного снижения доходов. Компания сможет восстановить деятельность в прежнем или сопоставимом объеме в ближайший год.  

После отзыва лицензии у «Киви Банка» группа решила сменить модель работы на партнерство с несколькими банками вместе сотрудничества с одним банком. Компания завила, что уже договорилась с несколькими партнерами и готовится к подключению внешних банков. 

Также Qiwi отчиталась о 9,1 млрд рублей, которые по состоянию на 21 февраля были заблокированы. Перечисление средств с открытых в «Киви Банке» счетов временно невозможно, сообщила Qiwi, однако у группы есть деньги в других банках, которых будет достаточно для расчетов с кредиторами.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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