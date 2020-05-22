Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Qiwi не исключает продажи сервиса рассрочки «Совесть»

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Qiwi обсуждает варианты модификации сервиса рассрочки «Совесть». Кроме того, компания не исключает продажи проекта или его совместного развития с банками. Об этом гендиректор Qiwi Борис Ким рассказал в интервью газете «Ведомости».

Qiwi не исключает продажи сервиса рассрочки «Совесть»

«По плану этот проект должен был выйти на безубыточность в этом году, но сейчас мы уже рассматриваем разные сценарии. Обсуждается вариант его модификации, чтобы сделать его ближе к нашему основному платежному бизнесу и к нашему ключевому сегменту клиентов — самозанятых», — отметил Ким.

Он добавил, что убытки «Совести» постепенно сокращаются.

Ранее Qiwi опубликовала финансовую отчетность по МСФО  за первый квартал 2020 года. Чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания выросла в 2,6 раза — до 566 млн рублей. Выручку в этом сегменте в основном обеспечивает проект «Совесть». Чистый убыток составил 522 млн рублей. 

Также Ким рассказал, что в этом году Qiwi не планирует крупных вложений, но не исключает точечные инвестиции. В прошлом году компания инвестировала в фудтех-стартап Bartello и проект Guru.Taxi, купила компании «Биллинг онлайн» и «Открытый город», выкупила доли основателей сервиса скидок Flocktory.

Ранее Qiwi сообщала о намерении свернуть до конца года другой проект — онлайн-банк «Рокетбанк». Сервис был убыточным. Компания хотела продать «Рокетбанк», но не нашла покупателя.

Фото: Vovantarakan / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ

22 мая 2020

Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма