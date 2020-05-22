Qiwi не исключает продажи сервиса рассрочки «Совесть»

Qiwi обсуждает варианты модификации сервиса рассрочки «Совесть». Кроме того, компания не исключает продажи проекта или его совместного развития с банками. Об этом гендиректор Qiwi Борис Ким рассказал в интервью газете «Ведомости».

«По плану этот проект должен был выйти на безубыточность в этом году, но сейчас мы уже рассматриваем разные сценарии. Обсуждается вариант его модификации, чтобы сделать его ближе к нашему основному платежному бизнесу и к нашему ключевому сегменту клиентов — самозанятых», — отметил Ким.

Он добавил, что убытки «Совести» постепенно сокращаются.

Ранее Qiwi опубликовала финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2020 года. Чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания выросла в 2,6 раза — до 566 млн рублей. Выручку в этом сегменте в основном обеспечивает проект «Совесть». Чистый убыток составил 522 млн рублей.

Также Ким рассказал, что в этом году Qiwi не планирует крупных вложений, но не исключает точечные инвестиции. В прошлом году компания инвестировала в фудтех-стартап Bartello и проект Guru.Taxi, купила компании «Биллинг онлайн» и «Открытый город», выкупила доли основателей сервиса скидок Flocktory.

Ранее Qiwi сообщала о намерении свернуть до конца года другой проект — онлайн-банк «Рокетбанк». Сервис был убыточным. Компания хотела продать «Рокетбанк», но не нашла покупателя.

Фото: Vovantarakan / Shutterstock