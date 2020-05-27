Qiwi рассказала, когда начнет выводить сотрудников с удаленки

Qiwi начнет переводить сотрудников из режима удаленной работы в офис не ранее, чем с 1 сентября 2020 года. До указанной даты в целях профилактики коронавируса сотрудники компании будут работать дистанционно и соблюдать режим самоизоляции. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Qiwi.

За последние два месяца больше 3 тысяч сотрудников Qiwi были переведены на удаленный режим работы.

«Мы видим, что у людей накопилась усталость от удаленной работы и неопределенности — сегодня мы приняли решение и объявили, что выход наших сотрудников в офис состоится не ранее, чем 1 сентября», — рассказала Мария Шевченко, заместитель гендиректора группы Qiwi.

Она добавила, что такое решение принято, в первую очередь, в целях обеспечения безопасности здоровья каждого члена команды.

По словам представителя Qiwi, сейчас выполнение требований Роспотребнадзора не дает возможности создать удобные рабочие условия для нескольких тысяч человек в офисе. Шевченко считает, что невозможно организовать питание и ежедневную работу, а также измерение температуры тела каждому сотруднику и одновременное соблюдение социальной дистанции.

С 23 марта в главном офисе Qiwi остаются только сотрудники, чья работа не может быть выполнена дистанционно. При этом с 1 июля будет организован ранний выход в офис работников, жилищные условия которых не позволяют больше трудиться удаленно, — не более 10% всех сотрудников.

В компании заявляют, что для безопасной работы команды в офисе производится регулярная дезинфекция всех поверхностей и системы вентиляции, и созданы условия для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, организована работа бесконтактного корпоративного такси. Наконец, все сотрудники Qiwi могут воспользоваться услугами диагностики и лечения от коронавируса по программе ДМС, отметили в Qiwi.

Фото: Primakov / Shutterstock