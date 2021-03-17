QIWI запустила бесконтактный платежный сервис

QIWI запустила новое решение на базе передовой технологии SoftPOS, которая только тестируется в России. Технология позволяет использовать Android-смартфон в качестве терминала для бесконтактного приема денежных средств с бесконтактных банковских карт или устройств с Google Pay и Apple Pay.

Сервис реализован в партнерстве с компанией «Смартфин», которая развивает SoftPOS технологию под брендом tap2go, сообщила пресс-служба QIWI.

Чтобы подключить опцию, в приложении QIWI Кошелька необходимо:

перейти в раздел «Пополнить»;

выбрать опцию «Бесконтактно через tap2go»;

единоразово пройти регистрацию в приложении сервиса tap2go.

После этого в QIWI Кошельке появится возможность пополнения в одно касание, приложив устройство к другому смартфону.

Генеральный директор «Смартфин» Дмитрий Богдашев сказал, что сейчас малый бизнес борется с последствиями пандемии и в этом сегменте значительно растет спрос на бесконтактные способы оплаты. Он предполагает, что введение новой опции что «неминуемо вызовет большой интерес к этому не имеющему аналогов сервису и позволит предпринимателям увеличить объемы бизнеса, не вкладывая средств в дорогостоящее банковское оборудование».

QIWI обещает сохранение безопасности данных и транзакций в приложении. «SoftPOS-сервис tap2go проходит сертификацию по безопасности в аккредитованной международными платежными системами лаборатории, защищен новейшими разработками в области криптографии и обеспечивает надлежащую сохранность критичных данных банковских карт и операций по ним», — отметили в компании.

В дальнейшем эта технология будет использована QIWI для развития офлайн-платежей для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Сервис доступен на устройствах Android для ОС Android 7.0 и выше с наличием NFC-модуля а также Play Market и других сервисов Google. На данный момент, в рамках пилотного запуска, решение работает у для части пользователей QIWI Кошелька, выбранных случайный образом. Через два месяца планируется масштабирование сервиса на всех пользователей, добавили в пресс-службе QIWI.



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Фото: Primakov / Shutterstock