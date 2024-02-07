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Сооснователь QLab Даниил Кручинин запустил систему видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга строительства

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сооснователь QLab Даниил Кручинин запустил систему видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга строительства — QMonitoring. С ее помощью можно отследить технологический процесс, замерить часы работы со спецтехникой, определить эффективность работы сотрудников, тем самым сократив траты на простой до 60%, на стройконтроль — до 30%. Аналога решения на рынке России пока нет, заявил предприниматель RB.RU.

Сооснователь QLab Даниил Кручинин запустил систему видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга строительства

Согласно данным ЕГРЮЛ, 5 февраля 2024 года в Москве было зарегистрировано ООО «Интеллектуальные стройрешения», 50% долей в этой компании принадлежит гендиректору и сооснователю QLab Даниилу Кручинину, другая половина — Аркадию Фроймчуку. 

Сам Кручинин в разговоре с RB.RU подтвердил запуск нового проекта и сообщил, что это система видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга процесса строительства — QMonitoring.

«За 18 месяцев [инвестировали] более 60 млн рублей. Продукт уже защитили в "Сколково", пилотируем со "Сбером", "Дом.РФ"», — отметил предприниматель.

База системы — технология YOLO v.8. Проект включает себя четыре модуля, которые фиксируют часы работы со спецтехникой, численность сотрудников и посторонних лиц, распознают средства защиты с привязкой к локации и т. д. 

QMonitoring

Уникальность QMonitoring, по мнению Кручинина, состоит в технологии анализа зданий и их элементов: биометрический модуль, определение объектов без QR-маркеров. «Продукт готов, наработан собственный датасет более 80 тыс. изображений. Аналога на рынке России на текущий момент нет», — заявил Кручинин.

По словам сооснователя и руководителя в ГК VRT Константина Нечаева, внедрение ИИ позволит существенно снизить издержки на этапе анализа и выбора территории застройки, спрогнозировать угрозы безопасности и управлять рисками.

Например, используя камеры с алгоритмами ИИ, заказчик может получить инструмент, который будет фиксировать и предупреждать о наличии людей в зонах проведения строительных работ, допуск к которым отсутствует у конкретного человека. В зонах повышенной опасности система может обнаруживать запрещенные к использованию предметы без участия человека. Еще одно направление для инвестиций — видеоаналитика на базе ИИ для оценки эффективности проводимых работ, отметил специалист.

  • QLab — российская компания по разработке IT-решений для бизнеса. Ее основали в ноябре 2020 года Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Даниил Кручинин также является фаундером онлайн-платформы для продажи и покупки билетов на мероприятия Eticket4.

Фото на обложке: Unsplash

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