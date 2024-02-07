Сооснователь QLab Даниил Кручинин запустил систему видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга строительства — QMonitoring. С ее помощью можно отследить технологический процесс, замерить часы работы со спецтехникой, определить эффективность работы сотрудников, тем самым сократив траты на простой до 60%, на стройконтроль — до 30%. Аналога решения на рынке России пока нет, заявил предприниматель RB.RU.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 5 февраля 2024 года в Москве было зарегистрировано ООО «Интеллектуальные стройрешения», 50% долей в этой компании принадлежит гендиректору и сооснователю QLab Даниилу Кручинину, другая половина — Аркадию Фроймчуку.

Сам Кручинин в разговоре с RB.RU подтвердил запуск нового проекта и сообщил, что это система видеоаналитики на базе ИИ для мониторинга процесса строительства — QMonitoring.

«За 18 месяцев [инвестировали] более 60 млн рублей. Продукт уже защитили в "Сколково", пилотируем со "Сбером", "Дом.РФ"», — отметил предприниматель.

База системы — технология YOLO v.8. Проект включает себя четыре модуля, которые фиксируют часы работы со спецтехникой, численность сотрудников и посторонних лиц, распознают средства защиты с привязкой к локации и т. д.

QMonitoring

Уникальность QMonitoring, по мнению Кручинина, состоит в технологии анализа зданий и их элементов: биометрический модуль, определение объектов без QR-маркеров. «Продукт готов, наработан собственный датасет более 80 тыс. изображений. Аналога на рынке России на текущий момент нет», — заявил Кручинин.

По словам сооснователя и руководителя в ГК VRT Константина Нечаева, внедрение ИИ позволит существенно снизить издержки на этапе анализа и выбора территории застройки, спрогнозировать угрозы безопасности и управлять рисками.

Например, используя камеры с алгоритмами ИИ, заказчик может получить инструмент, который будет фиксировать и предупреждать о наличии людей в зонах проведения строительных работ, допуск к которым отсутствует у конкретного человека. В зонах повышенной опасности система может обнаруживать запрещенные к использованию предметы без участия человека. Еще одно направление для инвестиций — видеоаналитика на базе ИИ для оценки эффективности проводимых работ, отметил специалист.

QLab — российская компания по разработке IT-решений для бизнеса. Ее основали в ноябре 2020 года Александр Нуркаев и Даниил Кручинин. Даниил Кручинин также является фаундером онлайн-платформы для продажи и покупки билетов на мероприятия Eticket4.

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