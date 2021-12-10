Сервис для внедрения подписок в приложения Qonversion с российскими корнями привлек $2 млн

Платформа для внедрения подписок в приложения Qonversion с основателями-россиянами привлекла $2 млн на развитие глобального бизнеса. Одним из лид-инвесторов seed-раунда стал российский венчурный фонд Flashpoint VC.

О сделке RB рассказал представитель фонда Flashpoint VC. Seed-раунд объемом $2 млн возглавили российский венчурный фонд Flashpoint VC и Visionaries Club со штаб-квартирой в Берлине. В раунде также участвовали основатель Blinkist Хольгер Cейм и основатель Miro Андрей Хусид.

«Мы считаем, что все больше и больше мобильных приложений будут переходить от рекламы, как основной модели монетизации, к подпискам, и Qonversion предлагает лучшее решение на рынке в рамках этой тенденции», – подчеркнул управляющий партнер Flashpoint Venture Capital Александр Коноплястый.

Стартап предоставляет полный набор инструментов для создания, анализа, монетизации и развития бизнеса мобильных подписок. Платформа включает аналитику и инструменты управления данными, такие как AB-тестирование и интеграция с другими платформами для роста доходов от подписки.

«С учетом постоянных изменений в политике магазинов приложений и планов Apple относительно возможности использования стороннего эквайринга для монетизации внутри приложений, я ожидаю, что сложность необходимой инфраструктуры только возрастет. Мы создаем универсальное решение, которое решает все проблемы монетизации подписки», – отметил сооснователь и CEO Qonversion Михаил Стысин.

Qonversion направит привлеченные средства на развитие глобального бизнеса компании. Стартап планирует основать штаб-квартиру в Лондоне.

По собственным данным, на платформе Qonversion работает более 1 тыс. приложений (по сравнению со 160 приложениями 12 месяцев назад) и анализирует данные более 150 млн ежемесячных активных пользователей мобильных приложений. Годовой доход компании от подписки составляет $250 млн.

Qonversion основали в 2019 году Михаил Стысин, Сэм Меджлумян и Евгений Вирник. Ранее стартап привлекал инвестиции в размере $850 тыс. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, офис компании также есть в Москве.

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