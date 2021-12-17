Россияне назвали QR-коды самой неудобной технологией — опрос

Россияне рассказали, какие технологии делают их жизнь проще, а какие, наоборот, усложняют. Список самых неудобных технологий возглавили QR-коды. Наиболее полезными россияне назвали мобильные приложения, облачные сервисы и высокоскоростной интернет.

Согласно опросу, проведенному компанией Eset, большинство россиян (95%) убеждены, что различные инновации делают их жизнь проще. На первом месте в списке самых удобных технологий оказались мобильные приложения — ими участники исследования довольны больше всего (95% ответов). На втором месте по степени удобства — облачные сервисы (61%), на третьем — высокоскоростной интернет (49%).

Тем не менее, технологический прогресс нередко вызывает у россиян дискомфорт. Так, в 64% случаев респонденты волнуются, что их гаджеты могут взломать. В 54% случаев новейшие технологии вызывают у граждан РФ страх слежки и тревогу за сохранность персональных данных.

Пользователи рунета жалуются и на дефицит живого общения из-за повсеместного распространения гаджетов — в 44% случаев, а в 32% случаев бояться роботизации.

Опрос также показал, какими новшествами жители России недовольны больше всего. Так, респонденты назвали QR-коды самой неудобной технологией — 64% ответов. Эксперты объяснили негативное отношение к QR-кодам многочисленными случаями утечек персональных данных.

Участники опроса также уверены, что нейросети и биометрическая защита делают жизнь менее комфортной — 60% и 52% ответов соответственно.

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