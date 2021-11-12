Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Они не затронут детей и подростков. «Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», пояснили в правительстве России.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта. Первый законопроект предполагает, что гражданам России можно появляться в общественных местах только при наличии:

QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом», – пояснили в правительстве.

Решение о порядке введения QR-кодов – где именно они потребуются – федеральные власти доверили региональным властям. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. От пассажиров потребуют предъявить:

QR-код о прививке;

медицинский отвод от вакцинации;

подтверждение перенесенного коронавируса.

«До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста», – пояснили в правительстве.

Ограничения не затронут детей и подростков.

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