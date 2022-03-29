Россияне стали чаще оплачивать по QR

В марте россияне в 1,3-2 раза стали чаще оплачивать товары с помощью системы быстрых платежей. В банках объяснили это трудностями с платежами через Apple Pay и Google Pay: у граждан часто нет с собой карты и наличных, а заплатить телефоном не удается.

В ВТБ объем C2B-платежей увеличился вдвое, тогда как до этого ежемесячный прирост составлял 10–15%. В «Почта Банке» зафиксировали рост объема платежей через СБП в марте по сравнению с февралем в 1,4 раза, сообщили «Известия».

Количество операций в пользу юрлиц через СБП в «МТС Банке» выросло на 70%, в «Дом.РФ» — на 30%, в Экспо Банке — на 14%. По данным «Делобанка», только в последний месяц доля куайринга в безналичных платежах увеличилась втрое — с 10 до 30%. Рост платежей через СБП также зафиксировали и в Промсвязьбанке, но там не назвали цифр.

С 10 марта Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками из-за специальной операции России на Украине. Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay также были вынуждены уйти из России. Российский бизнес быстро переориентировался и стал предлагать оплатить товары по QR-коду через СБП.

При этом российские карты по-прежнему можно подвязать к MirPay, Samsung Pay и SberPay, однако сервисы работают только на смартфонах с Android. Для пользователей iPhone СБП на данный момент — единственная возможность делать платежи с помощью смартфона, без использования «пластика».

В январе 2019 года в России заработала система быстрых платежей. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона, даже если отправитель и получатель владеют счетами в разных банках. Спустя два года было запущено мобильное приложение, которое упрощает работу с QR-кодами.

В феврале стало известно о планах подключить в СБП оплату телефонами. В ближайшие полгода новый функционал планируют подключить ВТБ, «Новикомбанк», ПСБ, УБРиР, «Абсолют», МКБ, РСХБ, «Росбанк», «Зенит», «Ренессанс Кредит», «МТС Банк» и «Почта-Банк».

В 2021 году россияне оплатили товары и услуги с помощью СБП на сумму выше 60 млрд рублей. Это в 19 раз по количеству и в 16 раз по объему превышает показатели 2020 года.

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