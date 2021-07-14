Москвичи с QR-татуировками смогут посещать рестораны

Сервис доставки готовой еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo создали временные татуировки с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов в Москве. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.
Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода. Услуга доступна для тех, кто переболел COVID-19 за последние полгода или вакцинировался.
В пресс-службе отметили, что так хотят привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о необходимости вакцинации. Еще «немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города».
Заказать татуировку и выбрать способ доставки можно на сайте. Затем подтвердить заказ менеджеру по телефону и прислать свой QR-код. Авторы идеи заявили, что сами тату держатся две недели, не боятся воды и их легко «набить» самостоятельно.
Оформить заказ могут жители из любых городов.
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Фото: пресс-служба Delivery Club
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