Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москвичи с QR-татуировками смогут посещать рестораны

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис доставки готовой еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo создали временные татуировки с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов в Москве. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.

Москвичи с QR-татуировками смогут посещать рестораны

Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода. Услуга доступна для тех, кто переболел COVID-19 за последние полгода или вакцинировался.

В пресс-службе отметили, что так хотят привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о необходимости вакцинации. Еще  «немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города».

Заказать татуировку и выбрать способ доставки можно на сайте. Затем подтвердить заказ менеджеру по телефону и прислать свой QR-код. Авторы идеи заявили, что сами тату держатся две недели, не боятся воды и их легко «набить» самостоятельно. 

Оформить заказ могут жители из любых городов. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: пресс-служба Delivery Club

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили онлайн-фитнес для детей в рамках проекта Motify
  2. 2 Ресторанный холдинг Belgian Beer Café объявил о выходе на российский рынок
  3. 3 Открыт прием заявок на конкурс агротех-проектов Agro Tech Challenge
  4. 4 «Кухня на районе» запустила прачечную в рамках ребрендинга
  5. 5 «Ковидная дискриминация»: россияне столкнулись с отказом в приеме на работу без вакцины
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июля 2021

Навстречу переменам 2021

16 июля 2021

Whoosh Mobility Hack

18 июля 2021

StartHub.Moscow

Все ВОЗМОЖНОСТИ