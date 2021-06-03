Российский стартап QRate создаёт систему безопасной спутниковой связи

Научно-производственная компания QRate выиграла грант Фонда содействия инновациям в размере 20 миллионов рублей. Средства будут вложены в создание наземного оборудования для приёма квантового сигнала из космоса и высокоскоростной оптической связи «спутник-Земля».

Дополнительное софинансирование в размере 6 миллионов рублей проекту предоставит «Газпромбанк», рассказали RB.RU представители QRate.

Приёмный модуль станет первой частью будущей комплексной системы квантового распределения ключей через спутник. Решение усилит защиту передачи данных на труднодоступных территориях, а также в процессах дистанционного управления объектами критической инфраструктуры, заявляют в компании.

Команда QRate работает над созданием системы для распределения квантовых ключей через спутниковые каналы уже несколько лет.

Мы провели лабораторные эксперимент и убедились, что технология работает. Затем сделали стационарный экспериментальный прототип приемного модуля. На нем мы провели первые полевые опыты. А сегодня наш проект находится на втором этапе – изготовлении опытного образца транспортабельного устройства, которое можно свободно перевозить и собирать на территории заказчика. На третьем этапе нас ждут испытания устройства в полевых условиях. Юрий Курочкин, технический директор QRate и директор центра компетенций НТИ «Квантовые коммуникации» в МИСиС

Грант Фонда содействия инновациям и софинансирование будут направлены на сбор «транспортабельного» приемного модуля. Несмотря на то, что такой приёмник требует время на развёртывание и подготовку к работе, его габариты допускают размещение устройства в локациях разного масштаба. Эта разработка является промежуточной ступенью при переходе от громоздких стационарных систем на базе крупных телескопов к мобильным установкам, которые будут размещаться на объектах критически важной инфраструктуры и различных видах транспортных средств: от автомобилей до локомотивов и морских судов.

«Газпромбанк» видит серьезную коммерческую перспективу в развитии квантовых технологий. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня становится реальными технологиями с огромным бизнес-потенциалом. Разработка компании QRate в будущем поможет обеспечить безопасную квантовую коммуникацию устройств, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для банков, предоставляющих свои услуги на территории всей страны, спутниковая квантовая связь станет актуальной вехой в обеспечении безопасности коммуникаций. Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления «Газпромбанка»

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!