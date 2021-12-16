Госдума одобрила в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении системы посещения общественных мест по QR-кодам о ковид-статусе. Законопроект внесли на обсуждение в нижнюю палату парламента в ноябре вместе с инициативой о QR-кодах на транспорте, но от обсуждения последнего в итоге отказались.
За принятие законопроекта о QR-кодах в общественных мест проголосовали 329 депутатов, против – 87. Это было первое чтение законопроекта в Госдуме.
Парламентарии попросили обратить особое внимание на то, как QR-код смогут получить те, кто поставил прививку вакциной не российского производства, либо вообще не вакцинировался и не обращался к врачу, а переболел без симптомов.
Законопроект о QR-кодах в общественных места внесло в Госдуму правительство России в ноябре вместе с законопроектом о QR-кодах на транспорте. Последний спустя некоторое время депутаты сняли с обсуждения.
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Фото на обложке: Felix Lipov /
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