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В Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах на транспорте

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти отказались от идеи вводить QR-коды на транспорте. Соответствующий законопроект сняли с обсуждения в Госдуме. Решение было принято депутатами единогласно.

В Госдуме сняли с обсуждения законопроект о QR-кодах на транспорте

О решении нижней палаты парламента снять с обсуждения законопроект о введении в России системы Qr-кодов на транспорте сообщил в своем telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что депутаты проголосовали за снятие законопроекта единогласно. В качестве пояснения были приведены доводы Владимира Путина о том, что в России недопустимы «опрометчивые решения», которые ограничивают права граждан и создают для них дополнительные проблемы.

Предложение отказаться от рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте поступило от комитета Госдумы по транспорту.

Законопроект о введении в России системы QR-кодов на транспорте правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Он предполагал запрет на пользование авиа и железнодорожным транспортом людям, которые в частности не поставили прививку от COVID-19 или не имеют медицинского отвода от вакцинации.

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Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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