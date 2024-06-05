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Владелец разработчика телекомоборудования Qteck продал бизнес

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский разработчик телекоммуникационного и IT-оборудования Qtech сменил владельца. Новыми собственниками компании стали ООО «Кью Буст» и Екатерина Ермолаева. Это следует из данных ЕГРЮЛ, обратил внимание RB.RU. На момент публикации изданию не удалось связаться с представителями компании.

Владелец разработчика телекомоборудования Qteck продал бизнес

На протяжении последних пяти лет единственным владельцем ООО «Кьютэк» был Иван Шитиков. С 31 мая 2024 года 99% компании принадлежит ООО «Кью Буст», 1% — Екатерине Ермолаевой.

Как следует из базы системы «Контур.Фокус», Q-Boost образована в апреле 2024 года. Ее учредитель — Ольга Телухова, генеральным директором значится Екатерина Ермолаева.

Qtech —  российский разработчик и производитель телекоммуникационного и IT-оборудования. Компанию основали в 2006 году, она производит медиаконверторы, видеопанели, мобильные устройства и много другое. Ее оборудование внесено в реестре Минпромторга. Среди клиентов — МТС, билайн, Газпром, ФНС, Генпрокуратура и др.

В 2023 году выручка ООО «Кьютэк» составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 128 млн рублей.

Фото на обложке: Qtech / Telegram

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