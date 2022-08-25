В России резко выросло количество квалифицированных инвесторов

Московская биржа сообщила о резком росте количества квалифицированных инвесторов. В августе их стало почти на 30 тысяч больше – темп прироста гораздо более активный, чем раньше. Желание стал «квалом» у рядовых инвесторов появилось после того, как в России решили серьезно ограничить им доступ к рынку.
Статистику по квалифицированным инвесторам РБК предоставил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.
В августе «квалов» на Мосбирже стало на 28,4 тысяч больше. Темп прироста месяц к месяцу составил 8% – это гораздо больше, чем ранее. За последние четыре месяца статус квалифицированного инвестора получали по 1,4-2,8 тысяч инвесторов ежемесячно.
«Связано это, наверное, с тем, что инвеcторы хотят подстраховаться, получить этот статус, чтобы сохранить доступ к необходимым им инструментам», – пояснил Блохин.
В июле Банк России выступил с инициативой запретить рядовым инвесторам покупать иностранные ценные бумаги. Кроме того, получение статуса квалифицированного инвестора хотят сделать менее доступным – поднять планку размера активов на счете с 6 до 30 млн рублей и усложнить тестирование на «квала».
Фото на обложке: Ground Picture /
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