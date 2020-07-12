В России создана лаборатория по развитию квантового искусственного интеллекта

«Росатом» и Российский квантовый центр (РКЦ) объявили о создании первой в России лаборатории по развитию квантового искусственного интеллекта на квантовых компьютерах. Соответствующее соглашение подписано между компанией по цифровизации атомной отрасли «Цифрум» и РКЦ, рассказали в пресс-службе «Росатома».

Новая лаборатория будет специализироваться на атомной отрасли. Основная ее задача — создание квантовых вычислительных технологий.

Благодаря скорости анализа данных, квантовые вычислители помогут решать сложные задачи промышленности и радикально ускорить оптимизацию и обработку больших массивов данных, уверены создатели лаборатории. В дальнейшем планируется использовать машинное обучение и нейронные сети для исследования сложных квантовых систем.

Квантовый компьютер должен обеспечить конкурентоспособность страны во многих технологических сферах.

«Сотрудничество РКЦ и «Цифрум» позволит не только усиливать разработки, но и расширять научно-предпринимательское сообщество. Мы уверены, что в результате совместной работы будут предложены передовые решения самых сложных задач, причем не только в атомной отрасли», — заявил руководитель проектного офиса «Росатом» по созданию квантового компьютера Руслан Юнусов.

Лаборатория создана в рамках совместного проекта «Росатома» и правительства по развитию высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Проект рассчитан до 2024 года.

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