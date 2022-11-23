The Washington Post рассказала об используемых ИИ-технологиях на чемпионате мира по футболу в Катаре

Журналисты The Washington Post рассказали о технологиях, используемых на чемпионате мира по футболу в Катаре. В этом году на практике задействовали несколько ранее протестированных ИИ-решений, в частности встроенные в мячи гео-датчики.
Газета The Washington Post в своем материале назвала чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре «созданным и поддерживаемым искусственным интеллектом».
Журналисты обратили внимание на сенсорные датчики, встроенные в футбольные мячи. Метки отслеживают движение мяча и сообщают данные о его местоположении с частотой 500 раз в секунду, что помогает судьям принимать верные решения. Мячи с датчиками будут использованы в каждом матче чемпионата.
На чемпионате в Катаре судьи стали активно использовать систему видеоассистентов – VAR. Она опирается на камеры, которые отслеживают положение игрока вне игры и сообщает операторам о возможных нарушениях правил игры. Благодаря использования VAR на ЧМ в Катаре было назначено несколько пенальти.
Также на стадионах в Катаре использована передовая система охлаждения и кондиционирования воздуха. Потоки втягиваются через вентиляционные отверстия, охлаждаются, фильтруются и выдуваются за пределы стадиона, что позволяет поддерживать температуру в диапазоне от 17 до 20 градусов Цельсия.
Фото на обложке: rarrarorro /
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