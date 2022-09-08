Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-ом году жизни

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии на 97-ом году жизни. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Сегодня королеве Великобритании стало хуже, она находилась под пристальным вниманием врачей. В течение дня в замок Балморал, где пребывала королева, съезжались высокопоставленные члены королевской семьи, в том числе наследник британского престола принц Чарльз.

Государственный флаг Великобритании над Букингемским дворцом приспущен. На сайте дворца разместили информацию об уходе из жизни королевы Елизаветы II. На воротах дворца вывесили заявление о смерти монарха.

Похороны Елизаветы II пройдут через десять дней. Елизавета II пережила своего супруга – Филиппа, герцога Эдинбургского – на полтора года. Он умер 9 апреля 2021 года.

Наследником британского престола является принц 74-летний принц Чарльз – старший сын Елизаветы II. 8 сентября король останется в замке Балморал, завтра вернется в Лондон. Его коронация состоится в Сент-Джеймском дворце в Лондоне.

Новый британский монарх Чарльз III взял королевское имя Карл III, сообщил Reuters. Строчки британского гимна изменят – вместо God, save The Queen станет God, save The King (Боже, Храни Короля).

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