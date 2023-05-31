Права на песни группы Queen могут быть проданы за $1 млрд — The Times

Каталог песен британской рок-группы Queen может быть продан за $1 млрд, что станет крупнейшей сделкой в истории музыкальной индустрии. Частичным владельцем прав на музыку Queen является Disney Music Group, а их потенциальным покупателем – Universal Music Group.
Права на песни Queen – одной из самых популярных в мире рок-групп – могут быть проданы за $1 млрд. Об этом пишет The Times.
Потенциальным покупателем каталога песен Queen газета называется Universal Music Group. По сведениям издания, группа ведет активные переговоры с владельцем прав – Disney Music Group – хотя в последней отрицают факт ведения переговоров.
Disney Music Group владеет правами на песни Queen только в Северной Америке. Международные права на творчество Queen принадлежат фонду семьи ее основателя Фредди Меркьюри, его возлюбленной Мэри Остин и членам группы.
Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории музыкальной индустрии, отмечает газета. Брюс Спрингстин в 2021 году продал права на все свои песни Sony Music Entertainment за $550 млн, Hipgnosis Songs Capital купила весь каталог песен Джастина Бибера в 2023 году за $200 млн.
Фото на обложке: Mo Photography Berlin /
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