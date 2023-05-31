Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Права на песни группы Queen могут быть проданы за $1 млрд — The Times

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каталог песен британской рок-группы Queen может быть продан за $1 млрд, что станет крупнейшей сделкой в истории музыкальной индустрии. Частичным владельцем прав на музыку Queen является Disney Music Group, а их потенциальным покупателем – Universal Music Group.

Права на песни группы Queen могут быть проданы за $1 млрд — The Times

Права на песни Queen – одной из самых популярных в мире рок-групп – могут быть проданы за $1 млрд. Об этом пишет The Times.

Потенциальным покупателем каталога песен Queen газета называется Universal Music Group. По сведениям издания, группа ведет активные переговоры с владельцем прав – Disney Music Group – хотя в последней отрицают факт ведения переговоров.

Disney Music Group владеет правами на песни Queen только в Северной Америке. Международные права на творчество Queen принадлежат фонду семьи ее основателя Фредди Меркьюри, его возлюбленной Мэри Остин и членам группы.

Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории музыкальной индустрии, отмечает газета. Брюс Спрингстин в 2021 году продал права на все свои песни Sony Music Entertainment за $550 млн, Hipgnosis Songs Capital купила весь каталог песен Джастина Бибера в 2023 году за $200 млн.

Фото на обложке: Mo Photography Berlin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Прыжок на несколько поколений назад»: что происходит с российскими стримингами
  2. 2 Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
  3. 3 ﻿Рождение звука и инновации восприятия: история компании Dolby
  4. 4 Избранная дискография: почему стоит инвестировать в музыкальную индустрию
  5. 5 «С нашей гитарой вы научитесь играть за пару часов»
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 мая 2023

Субсидии для экспортеров

31 мая 2023

Kaspersky Product Studio

31 мая 2023

Beamline Cleantech Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ