Права на песни группы Queen могут быть проданы за $1 млрд — The Times

Каталог песен британской рок-группы Queen может быть продан за $1 млрд, что станет крупнейшей сделкой в истории музыкальной индустрии. Частичным владельцем прав на музыку Queen является Disney Music Group, а их потенциальным покупателем – Universal Music Group.

Права на песни Queen – одной из самых популярных в мире рок-групп – могут быть проданы за $1 млрд. Об этом пишет The Times.

Потенциальным покупателем каталога песен Queen газета называется Universal Music Group. По сведениям издания, группа ведет активные переговоры с владельцем прав – Disney Music Group – хотя в последней отрицают факт ведения переговоров.

Disney Music Group владеет правами на песни Queen только в Северной Америке. Международные права на творчество Queen принадлежат фонду семьи ее основателя Фредди Меркьюри, его возлюбленной Мэри Остин и членам группы.

Если сделка состоится, то она станет крупнейшей в истории музыкальной индустрии, отмечает газета. Брюс Спрингстин в 2021 году продал права на все свои песни Sony Music Entertainment за $550 млн, Hipgnosis Songs Capital купила весь каталог песен Джастина Бибера в 2023 году за $200 млн.

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