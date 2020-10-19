Обнаружена новая схема мошенничества с помощью оплачиваемых опросов

Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете, связанную с прохождением опросов за денежное вознаграждение. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского».

Злоумышленники предлагают интернет-пользователям крупное денежное вознаграждение или ценный приз за ответы на вопросы на определенную тему. Нередко мошенники ссылаются на известных персон или крупные компании, которые якобы проводят опрос.

После ответов на вопросы анкеты пользователя просят сначала оплатить комиссию или закрепительный платеж — несколько сотен рублей. Эксперты поясняют, что при проведении оплаты хакеры могут украть не только отправленные им деньги, но и данные платежной карты.

Кроме того, иногда платеж просят сделать несколько раз.

«После опроса человека тоже просят оплатить комиссию. После перечисления денег предлагают сделать еще один, последний платеж (причину, как правило, приводят убедительную). После история повторяется снова и снова — до тех пор, пока человек не остановится», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-август 2020 года специалисты обнаружили более 2,5 тысяч сайтов с подобными предложениями. Это в 2,6 раз больше, чем за тот же период прошлого года. По данным издания, ущерб от этого вида мошенничества с начала года исчисляется миллиардами рублей.

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