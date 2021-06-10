Retail-tech стартап Qvalon привлек $700 тысяч от российских венчурных фондов и бизнес-ангелов

Retail-tech стартап с российскими корнями Qvalon, предлагающий SaaS-сервис по управления бизнесом для розничных сетей, привлек $700 тысяч от NRG Ventures, бизнес-ангелов United Investors и других. На полученные средства компания хочет выйти на рынок США.
В раунде финансирования также участвовали экс-топ-менеджер Fort Ross Ventures Роман Тян и экс-топ-менеджер Mail. ru Group Андрей Табуринский. Qvalon рассчитывает на привлеченные средства получить около 10 клиентов в США в этом году и усилить позиции на глобальном рынке.
«Нашими целевыми клиентами являются продуктовые розничные сети от 50 магазинов, а также dark-store. По нашей оценке, только в США насчитывается более 2,5 млн торговых точек, таким образом, наш целевой объем рынка превышает $5 млрд», – отметил CEO Qvalon Андрей Подгорнов.
Qvalon предлагает облачный SaaS-сервис по управлению бизнесом для розничных сетей. Решение компании дает возможность, в частности, перераспределять свободный персонал по точка в режиме реального времени. Кроме того, с помощью технологии стартапа управляющие магазинов могут заполнять чек-лист в автоматизированном режиме, что, по подсчетам Qvalon, сокращает трудозатраты менеджеров на 10-20%.
«Что подкупило меня именно в Qvalon – это довольные клиенты. Например, один из них был настолько счастлив, что рассказывал мне про это решение больше полутора часов, перечисляя список проблем, которые удалось решить за счет внедрения», – отметил лид-инвестор United Investors Федор Ченков.
У Qvalon 75 клиентов в 7 странах, среди которых такие крупные игроки, как Burger King, FixPrice, «Эльдорадо». Выручка компании за 2020 год составила более $1 млн. В конце 2019 года Qvalon получила $1 млн от сингапурского холдинга Prytek.
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Фото: Qvalon
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