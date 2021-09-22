Фонд QVentures купил 10,5% в сервисе геопродвижения «Поинтер»

Венчурный фонд QVentures вложился в сервис автоматизации адресных данных и отзывов в геосервисах, поисковиках и социальных медиа «Поинтер». В рамках Seed-раунда «Поинтер» привлек от фонда 40 млн рублей.

Согласно данным «Контур Фокус», инвестиции получены в обмен на долю 10,5%. Привлеченные средства компания направит на укрепление позиций на рынке локального маркетинга и геопродвижения, расширение географии присутствия, а также на запуск нового продукта.

В частности, команда сервиса намерена запустить новый продукт для малого и среднего бизнеса по отслеживанию отзывов и автоматизации ответов на них в геосервисах, поисковиках и социальных медиа, и продолжить развивать существующие продукты, в том числе, в части работы с отзывами клиентов. Также компания сосредоточится на ускорении роста на российском рынке и выходе в страны СНГ.

Сейчас «Поинтер» работает с российскими клиентами и поддерживает их локации в 14 странах: в РФ, СНГ, Израиле, Великобритании и пр. Компания планирует выйти на европейские рынки в перспективе двух-трех лет.

В январе 2020 года «Поинтер» привлек инвестиции в размере 10 млн рублей от фонда ISLA (входит в инвестиционную группу «ТилТех»). По данным ЕГРЮЛ, сейчас ISLA принадлежит 9,69 % в капитале компании. Благодаря привлеченному раунду «Поинтер» показал рост в 3,5 раза по выручке и в 2,5 раза по ARR по итогам 2020 года.

«Поинтер» запущен в 2019 году Артемом Ефремовым. Он автоматизирует работу с адресными данными и отзывами в геосервисах, поисковиках и социальных медиа для улучшения поисковой выдачи и эффективной работы с данными внутри компании. В основе работы сервиса лежит собственная нейросеть для определения тональности и автоответов на отзывы.

На данный момент сервес обрабатывает и актуализирует информацию на 30+ платформах, среди которых «Яндекс.Карты», «Яндекс.Поиск» и другие сервисы экосистемы, Карты и Поиск Google, Mail.Ru, 2ГИС, Apple Maps, Facebook и Instagram, «ВКонтакте», TripAdvisor, Zoon.

Инвестиционный фонд QVentures запущен в 2021 году. Капитал фонда состоит из средств частных инвесторов. Основным его фокусом являются высокотехнологичные проекты на ранних стадиях — seed, round A. Фонд нвестирует и развивает стартапы из таких индустрий, как IT, Telecom, AI, IoT, Edtech, Martech, Fintech, Promtech.

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