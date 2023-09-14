Alibaba представила китайский аналог ChatGPT, который умеет работать как с текстом, так и с изображениями

Китайский техногигант представил новую языковую модель, которая по производительности в десять раз опережает ChatGPT-4. Релиз состоялся всего через три недели после того, как правительство страны сняло ограничения на запуск чат-ботов с искусственным интеллектом.

Китайская компания Alibaba представила языковую модель Qwen-VL, способную обрабатывать до 10 раз больше информации, чем ChatGPT-4. Ранее разработка чат-ботов в КНР была строго ограничена, однако 15 июня 2023 года правительство анонсировало определенные послабления в этой сфере. В результате этого разрешение на создание языковых моделей 15 августа получили Alibaba, Baidu, Tencent, TikTok и ByteDance.

Qwen-VL умеет обрабатывать визуальные запросы, выдавая осмысленные ответы на основе данных, полученных из изображений. Одно из использований нейросети, предполагаемое разработчиками, — помощь иностранцам в Китае. В частности, в чат-бот можно загрузить изображение плана больницы на китайском, и спросить, где находится травмпункт. В приведенном Alibaba примере Qwen-VL успешно объясняет, как дойти до нужного отделения.

Несмотря на продвинутую технологическую базу, чат-бот «из коробки» имеет ряд встроенных ограничений. Например, Qwen-VL не умеет генерировать изображения с председателем КНР Си Цзиньпином, а также распространять любую информацию, косвенно или прямо осуждающую его персону. Помимо этого, согласно закону, Alibaba должна устранять любой нежелательный контент, найденный в чат-боте.

Сообщается, что чат-бот умеет принимать запросы как на китайском, так и на английском языках. О запуске версий для других стран, впрочем, на данный момент ничего не известно.

Фото на обложке: Tao Jiang / Shutterstock