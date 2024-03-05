Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума почти за 20 лет. За год в среднем трудящийся отрабатывал 1,77 тысячи часов, что также стало рекордным показателем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Длительность рабочего дня в России установила рекорд за почти 20 лет