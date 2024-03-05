Длительность рабочего дня в России установила рекорд за почти 20 лет

Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума почти за 20 лет. За год в среднем трудящийся отрабатывал 1,77 тысячи часов, что также стало рекордным показателем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Эксперты связывают рост продолжительности рабочего времени с дефицитом рабочей силы. Самый длинный рабочий день в прошлом году был у представителей сферы рыболовства и рыбоводства — 8,21 часа, а самый короткий у сотрудников воздушного и космического транспорта — 6,14 часа.
Рост продолжительности рабочего дня сопровождается увеличением числа переработок. В 2023 году среднее время переработок выросло на 3 процентных пункта — до 31%. Чаще всего на переработки жалуются учителя, врачи, водители и квалифицированные рабочие в промышленности.
Аналитики также отмечают, что рекордная продолжительность рабочего дня может быть следствием не только «хронических» задержек на работе, но и роста числа трудовых договоров с ненормированным графиком.
Управляющий партнер аутсорсинга разработки KTS Максим Павлов ранее рассказал RB.RU о причинах переработок, их влиянии на производительность компании и способах с ними справиться.
Фото на обложке: Unsplash
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