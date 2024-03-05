Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Длительность рабочего дня в России установила рекорд за почти 20 лет

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа — максимума почти за 20 лет. За год в среднем трудящийся отрабатывал 1,77 тысячи часов, что также стало рекордным показателем. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Длительность рабочего дня в России установила рекорд за почти 20 лет

Эксперты связывают рост продолжительности рабочего времени с дефицитом рабочей силы. Самый длинный рабочий день в прошлом году был у представителей сферы рыболовства и рыбоводства — 8,21 часа, а самый короткий у сотрудников воздушного и космического транспорта — 6,14 часа.

Рост продолжительности рабочего дня сопровождается увеличением числа переработок. В 2023 году среднее время переработок выросло на 3 процентных пункта — до 31%. Чаще всего на переработки жалуются учителя, врачи, водители и квалифицированные рабочие в промышленности.

Аналитики также отмечают, что рекордная продолжительность рабочего дня может быть следствием не только «хронических» задержек на работе, но и роста числа трудовых договоров с ненормированным графиком.

Управляющий партнер аутсорсинга разработки KTS Максим Павлов ранее рассказал RB.RU о причинах переработок, их влиянии на производительность компании и способах с ними справиться.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Более 60% россиян стали продуктивнее после перехода на удаленку
  2. 2 Рецепт преодоления «синдрома безработного»
  3. 3 Как перейти в IT-компанию: отвечают рекрутеры и HR
  4. 4 Как нововведения Apple изменят работу в офисе
  5. 5 Как развивается культура наставничества и где искать своего ментора

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2024

Городские легенды

08 марта 2024

Pitch&Go

11 марта 2024

Московский туристический хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ