Каждый четвертый соискатель ищет работу через соцсети — опрос

В текущем году каждый четвертый соискатель (27%) использует соцсети для поиска работы, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 15%. Такие данные предоставили RB в пресс-службе VK Работа.

Есть несколько причин, почему социальные сети востребованы у людей, которые ищут работу. Во-первых, это универсальность, то есть, можно решать сразу и личные, и рабочие вопросы. С этим согласилось 32% опрошенных. Также многие (29%) указали на тот факт, что в соцсетях сразу видно, прочитал ли потенциальный работодатель сообщение или нет. И, наконец, еще одна причина — скорость. Общение в социальных сетях проходит быстрее, чем через традиционные каналы — полагает 25% респондентов.

При этом интерес к такой коммуникации есть не только у соискателей, но и у работодателей. Как пояснили в VK Работа, поиск сотрудников через соцсети лишь немногим уступает классическому поиску через рекрутинговые сайты — 58% против 62%.

Среди преимуществ этих каналов рекрутеры также назвали скорость общения (50%), информацию о том, прочитал ли человек сообщение (41%), а также знакомство с профилем кандидата (41%) и возможность решать сразу как личные, так и деловые вопросы (41%).

По мнению большинства опрошенных (65%), кандидаты повышают свои шансы, если отправляют личные сообщения работодателям. Так они проявляют интерес к вакансии, полагают участники исследования, и даже помогают ускорить время поиска сотрудника — считают 59% опрошенных.

По словам управляющего директора VK Работа Аллы Аршевской, сегодня есть растущий тренд на использование социальных сетей.

«В ближайшем будущем мы прогнозируем увеличение как количества соискателей, так и работодателей, в том числе из сегмента СМБ», — прокомментировала Алла Аршевская.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock