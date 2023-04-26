«Работа.ру» автоматизировала подбор резюме с помощью ИИ

HR-сервис «Работа.ру» автоматизировал подбор резюме с помощью искусственного интеллекта. Система будет самостоятельно делать подборку релевантных кандидатов и учитывать даже тех, кто указал в резюме не соответствующую вакансии должность.

О запуске новой функции автоподбора резюме рассказали в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

В систему автоматизированного подбора подходящих кандидатов внедрили технологию искусственного интеллекта. В подборку для работодателя попадут даже те резюме, в которых указана не полностью соответствующая вакансии должность.

«Опция автоподбора существо поможет работодателям улучшить качество подбора и находить релевантных кандидатов, особенно на “редкие” вакансии», – рассказал коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Функция автоподбора будет своевременно оповещать работодателя о появлении новых кандидатов на получение вакансии, добавил Корицкий.

По данным опроса «Работа.ру», более половины российских предпринимателей ожидают продолжения кадрового дефицита во втором квартале 2023 года. Около трети опрошенных верят, что на рынок труда придут много активных кандидатов.

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