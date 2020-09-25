В России каждый десятый сотрудник перешел на «серую» зарплату из-за пандемии

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, скольким россиянам пришлось перейти на «серую» зарплату в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе компании, с которым ознакомился Rusbase.

Большинство респондентов (63%) отметили, что в их компаниях зарплаты продолжают выплачивать официально. При этом 12% опрошенных работодатели предложили переход на «серую» схему. 2% из них отказались от перехода, еще 2% согласились. 8% россиян отметили, что их согласия в этом вопросе не спрашивали.

24% интервьюируемых заявили, что и до пандемии получали «серую» зарплату.

Каждый третий респондент (36%) указал, что во время карантина получал зарплату с задержками. Только 12% из них отметили, что сейчас все выплаты проходят по графику.

В опросе приняли участие больше 4300 экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Фото: Lee Charlie / Shutterstock