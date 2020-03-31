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«Работа.ру» разместит вакансии малого бизнеса и бюджетных учреждений за рубль

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» предложил малому бизнесу и государственным учреждениям разместить вакансии за рубль. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании. 

«Работа.ру» разместит вакансии малого бизнеса и бюджетных учреждений за рубль

Предложение действует для малого и микробизнеса. Еще им могут воспользоваться государственные учреждения: 

  • больницы и поликлиники;
  • волонтерские центры;
  • социальные и научные учреждения;
  • органы исполнительной власти;
  • образовательные структуры;
  • силовые ведомства. 

Работодатели могут разместить вакансии на 30 дней и использовать функцию автоподбора сотрудников. Предложение действует до 15 апреля включительно. 

Акция действует для компаний и учреждений, которые еще не зарегистрированы на портале или не пользовались им в течение полугода. Чтобы разместить вакансии, надо зарегистрироваться на сайте «Работа.ру» и написать менеджеру через личный кабинет.

Фото: djrandco / Shutterstock

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