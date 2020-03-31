«Работа.ру» разместит вакансии малого бизнеса и бюджетных учреждений за рубль

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» предложил малому бизнесу и государственным учреждениям разместить вакансии за рубль. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Предложение действует для малого и микробизнеса. Еще им могут воспользоваться государственные учреждения:

больницы и поликлиники;

волонтерские центры;

социальные и научные учреждения;

органы исполнительной власти;

образовательные структуры;

силовые ведомства.

Работодатели могут разместить вакансии на 30 дней и использовать функцию автоподбора сотрудников. Предложение действует до 15 апреля включительно.

Акция действует для компаний и учреждений, которые еще не зарегистрированы на портале или не пользовались им в течение полугода. Чтобы разместить вакансии, надо зарегистрироваться на сайте «Работа.ру» и написать менеджеру через личный кабинет.