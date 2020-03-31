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«Работа.ру» разместит вакансии малого бизнеса и бюджетных учреждений за рубль
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Ксения Самбулова
Рекрутинговый сервис «Работа.ру» предложил малому бизнесу и государственным учреждениям разместить вакансии за рубль. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
«Работа.ру» разместит вакансии малого бизнеса и бюджетных учреждений за рубльКсения Самбулова
Предложение действует для малого и микробизнеса. Еще им могут воспользоваться государственные учреждения:
- больницы и поликлиники;
- волонтерские центры;
- социальные и научные учреждения;
- органы исполнительной власти;
- образовательные структуры;
- силовые ведомства.
Работодатели могут разместить вакансии на 30 дней и использовать функцию автоподбора сотрудников. Предложение действует до 15 апреля включительно.
Акция действует для компаний и учреждений, которые еще не зарегистрированы на портале или не пользовались им в течение полугода. Чтобы разместить вакансии, надо зарегистрироваться на сайте «Работа.ру» и написать менеджеру через личный кабинет.
Фото: djrandco / Shutterstock
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