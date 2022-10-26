Сервис «Работа.ру» запустил платформу по поиску и оформлению самозанятых

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил «Подработку» — инструмент, который поможет с оформлением самозанятых специалистов, рассказали в компании.

«Подработка» поможет найти подходящего кандидата и подготовит всю необходимую документацию от договора до закрывающих документов. Сервис проверит статус самозанятого, лимиты по выплатам и обеспечит формирование чека.

Компании смогут как выбирать кандидатов из базы сервиса, так и предлагать уже проверенных специалистов, с которыми имеется позитивный опыт сотрудничества.

«Главная задача “Подработки” — помогать людям и бизнесу: компаниям — искать и работать с исполнителями, а самозанятым — находить новых заказчиков. В ближайшие несколько лет интерес к услугам самозанятых у компаний будет только расти, так же, как и соискательский запрос на подработку, — пояснил заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков.

Для самозанятых платформа бесплатна, с юридических лиц взымается комиссия. Ее размер индивидуален и устанавливается для каждого клиента отдельно в зависимости от перечня услуг, уточнили RB.RU в компании.

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо подать заявку на сайте.

Фото на обложке: Alexander Sobol / Shutterstock