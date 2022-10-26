Сервис «Работа.ру» запустил платформу по поиску и оформлению самозанятых

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» запустил «Подработку» — инструмент, который поможет с оформлением самозанятых специалистов, рассказали в компании.
«Подработка» поможет найти подходящего кандидата и подготовит всю необходимую документацию от договора до закрывающих документов. Сервис проверит статус самозанятого, лимиты по выплатам и обеспечит формирование чека.
Компании смогут как выбирать кандидатов из базы сервиса, так и предлагать уже проверенных специалистов, с которыми имеется позитивный опыт сотрудничества.
«Главная задача “Подработки” — помогать людям и бизнесу: компаниям — искать и работать с исполнителями, а самозанятым — находить новых заказчиков. В ближайшие несколько лет интерес к услугам самозанятых у компаний будет только расти, так же, как и соискательский запрос на подработку, — пояснил заместитель генерального директора «Работы.ру» Александр Ветерков.
Для самозанятых платформа бесплатна, с юридических лиц взымается комиссия. Ее размер индивидуален и устанавливается для каждого клиента отдельно в зависимости от перечня услуг, уточнили RB.RU в компании.
Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо подать заявку на сайте.
Фото на обложке: Alexander Sobol /
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