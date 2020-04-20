Работодателям разрешили привлекать иностранцев без разрешения на работу

«В период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации», — говорится в документе.