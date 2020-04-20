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Работодателям разрешили привлекать иностранцев без разрешения на работу

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Работодатели смогут до 15 июня привлекать иностранцев, не имеющих действующего разрешения на работу. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Работодателям разрешили привлекать иностранцев без разрешения на работу

Мера вводится в связи с угрозой распространения коронавируса.

«В период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации», — говорится в документе.

Работодатели при этом должны выполнять установленные ограничения и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также у работодателей и заказчиков работ должно быть разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Фото: Makeev Petr / Shutterstock

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