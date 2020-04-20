Работодателям разрешили привлекать иностранцев без разрешения на работу
Работодатели смогут до 15 июня привлекать иностранцев, не имеющих действующего разрешения на работу. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
Мера вводится в связи с угрозой распространения коронавируса.
«В период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу в Российской Федерации», — говорится в документе.
Работодатели при этом должны выполнять установленные ограничения и другие меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также у работодателей и заказчиков работ должно быть разрешение на привлечение и использование иностранных работников.
Фото: Makeev Petr / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter