Работодатели смогут направлять к психиатру с 1 марта 2026-го

Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 1 марта 2026 года — но только после медосмотра
С 1 марта 2026 года работодатели в России получат право направлять сотрудников к психиатру. Но только если признаки психических расстройств выявят во время обязательных медосмотров. Параллельно в стране заработает единый государственный реестр пациентов с психиатрическими диагнозами — доступ к нему будет как у врачей, так и у МВД.
Направление к психиатру может быть выдано только при подозрениях врача
Согласно приказу Минздрава, опубликованному в августе 2025 года, работодатели смогут направлять работников на психиатрическое освидетельствование по итогам периодических медицинских осмотров. Речь идёт не о массовых проверках, а о случаях, когда врач подозревает психическое расстройство.
В Минздраве подчёркивают, что освидетельствование потребуется только при наличии признаков заболевания. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Новые правила не повлияют на количество медосмотров
В Минздраве отельно поясняли, что нововведения носят технический характер и не приведут к росту числа обязательных осмотров. Процедура обязательного психиатрического освидетельствования будет включать:
- приём и консультацию врача-психиатра;
- сбор жалоб и анамнеза;
- психопатологическое обследование.
Такое освидетельствование будет проводиться только по направлению работодателя. По итогам сотрудника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ.
Перечень профессий с обязательным психиатрическим освидетельствованием
С 1 сентября 2022 года и до 1 сентября 2028 года действует обновлённый перечень профессий с обязательным психиатрическим освидетельствованием. Он распространяется на 17 видов деятельности, среди которых:
- управление транспортными средствами;
- работа с взрывчатыми веществами;
- атомная энергетика;
- оборот оружия;
- аварийно-спасательные и пожарные работы;
- педагогическая деятельность;
- присмотр и уход за детьми;
- добыча угля подземным способом;
- работа с возбудителями инфекционных заболеваний.
С 2022 года профессии, предполагающие работу на высоте, в торговле, общепите, парикмахерских и ряде других сфер, освобождены от освидетельствования. По новым правилам, с 1 марта 2026 года его больше не нужно проходить и тем, кто работает с государственной тайной.
С 1 марта 2026 года заработает реестр пациентов с психическими диагнозами
Кроме того, с 1 марта 2026 года в России заработает Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. В него войдут данные о пациентах с психическими расстройствами, состоящих на диспансерном учёте.
Реестр будет вестись Минздравом на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения. В него передадут данные из государственных и частных медицинских организаций:
- о постановке на диспансерный учёт;
- госпитализациях;
- наличии опасных симптомов;
- принудительных мерах лечения по решению суда.
Помимо психических расстройств, в систему войдут данные о пациентах:
- с онкологическими заболеваниями,
- сахарным диабетом,
- сердечно-сосудистыми патологиями,
- хроническими болезнями лёгких,
- заболеваниями печени,
- а также состояниями, связанными с беременностью и родами.
Всего реестр охватит 12 групп заболеваний. Частичный доступ к персонализированным данным получит МВД России. В Минздраве заявляют, что система создаётся для улучшения медицинской статистики и планирования помощи.
