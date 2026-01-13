Работодатели смогут направлять к психиатру с 1 марта 2026-го

С 1 марта 2026 года работодатели в России получат право направлять сотрудников к психиатру. Но только если признаки психических расстройств выявят во время обязательных медосмотров. Параллельно в стране заработает единый государственный реестр пациентов с психиатрическими диагнозами — доступ к нему будет как у врачей, так и у МВД.

Направление к психиатру может быть выдано только при подозрениях врача

Согласно приказу Минздрава, опубликованному в августе 2025 года, работодатели смогут направлять работников на психиатрическое освидетельствование по итогам периодических медицинских осмотров. Речь идёт не о массовых проверках, а о случаях, когда врач подозревает психическое расстройство.

В Минздраве подчёркивают, что освидетельствование потребуется только при наличии признаков заболевания. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Новые правила не повлияют на количество медосмотров

В Минздраве отельно поясняли, что нововведения носят технический характер и не приведут к росту числа обязательных осмотров. Процедура обязательного психиатрического освидетельствования будет включать:

приём и консультацию врача-психиатра;

сбор жалоб и анамнеза;

психопатологическое обследование.

Такое освидетельствование будет проводиться только по направлению работодателя. По итогам сотрудника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работ.

Перечень профессий с обязательным психиатрическим освидетельствованием

С 1 сентября 2022 года и до 1 сентября 2028 года действует обновлённый перечень профессий с обязательным психиатрическим освидетельствованием. Он распространяется на 17 видов деятельности, среди которых:

управление транспортными средствами;

работа с взрывчатыми веществами;

атомная энергетика;

оборот оружия;

аварийно-спасательные и пожарные работы;

педагогическая деятельность;

присмотр и уход за детьми;

добыча угля подземным способом;

работа с возбудителями инфекционных заболеваний.

С 2022 года профессии, предполагающие работу на высоте, в торговле, общепите, парикмахерских и ряде других сфер, освобождены от освидетельствования. По новым правилам, с 1 марта 2026 года его больше не нужно проходить и тем, кто работает с государственной тайной.

С 1 марта 2026 года заработает реестр пациентов с психическими диагнозами

Кроме того, с 1 марта 2026 года в России заработает Федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. В него войдут данные о пациентах с психическими расстройствами, состоящих на диспансерном учёте.

Реестр будет вестись Минздравом на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения. В него передадут данные из государственных и частных медицинских организаций:

о постановке на диспансерный учёт;

госпитализациях;

наличии опасных симптомов;

принудительных мерах лечения по решению суда.

Помимо психических расстройств, в систему войдут данные о пациентах:

с онкологическими заболеваниями,

сахарным диабетом,

сердечно-сосудистыми патологиями,

хроническими болезнями лёгких,

заболеваниями печени,

а также состояниями, связанными с беременностью и родами.

Всего реестр охватит 12 групп заболеваний. Частичный доступ к персонализированным данным получит МВД России. В Минздраве заявляют, что система создаётся для улучшения медицинской статистики и планирования помощи.