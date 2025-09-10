Работы стало больше, денег — нет: 68% сотрудников жалуются на нагрузку, 42% компаний не индексировали зарплаты
Рабочая нагрузка за два года выросла у 68% россиян
Дополнительные часы работы без увеличения зарплаты становятся устойчивой практикой на российском рынке труда. Согласно опросу финансового маркетплейса «Выберу.ру», почти 70% работников отмечают резкий рост рабочих обязанностей за последние два года при неизменном уровне доходов. Для многих это означает необходимость выполнять больше задач без какой-либо компенсации.
Переработки без компенсации
68% опрошенных признались, что рабочая нагрузка — количество задач и объём времени, требуемый для их выполнения — выросла, а доходы остались прежними. Более половины сотрудников (53%) считают, что уровень ответственности — принятие решений и объём полномочий — не соответствует их зарплате. При этом 47% респондентов сообщили, что им регулярно поручают задачи, выходящие за рамки должностных инструкций, без каких-либо доплат.
Индексация исчезла из практики
42% участников исследования указали, что в их компаниях зарплаты не индексировались более полутора лет. То есть даже формального механизма компенсации инфляции сотрудники не видят.
29% отметили, что при росте числа обязанностей у них нет возможности продвинуться выше по карьерной лестнице. Иными словами, горизонтальное расширение функций не сопровождается вертикальным ростом — повышением должности или оклада.
Раздражители на работе
Наиболее неприятными факторами работники назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%) и жёсткие дедлайны (37%). Ещё 34% сообщили, что из-за требований работодателя не могут планировать личное время. Всё это приводит к стиранию личных границ и делает рабочий процесс непрерывным.
Контекст
Исследование «Выберу.ру», в котором участвовали 3000 россиян из разных регионов, показывает: в условиях экономической нестабильности компании сокращают расходы на оплату труда, перекладывая дополнительный объём задач на сотрудников. При этом рост обязанностей не сопровождается повышением зарплат, что формирует рынок с замороженными доходами. Для бизнеса это оборачивается текучкой и снижением лояльности, а для работников — хроническим стрессом и риском выгорания.
