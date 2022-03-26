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РАЭК спрогнозировала темпы роста IT-отрасли в России в условиях санкций

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Темпы роста российской IT-отрасли в нынешних условиях могут составить до 6% в год, сообщил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

РАЭК спрогнозировала темпы роста IT-отрасли в России в условиях санкций

Два года назад на Российском инвестиционном форуме РАЭК представила четвертый сверхнегативный прогноз развития отечественной IT-отрасли, рассказал Плуготаренко.

«Нас спрашивали, зачем вы его придумали? На случай глобальной катастрофы. Вот очень интересно посмотреть, в этом году сбудется этот четвертый прогноз или нет. Но даже по нему означает, что отрасль будет чуть-чуть расти, но не теми темпами, к которым мы привыкли, — это будет от 0 до 6% в год. Посмотрим, так ли это будет или нет», — отметил он.

По оценке ассоциации, в России от 2,5 до 3 млн человек, кого можно отнести к цифровым IT-специалистам.

Плуготаренко также выразил надежду на ускоренную реализацию всех мер поддержки, предусмотренный указом президента о мерах по ускоренному развитию отечественной IТ-отрасли. «Нужно, чтобы эти меры заработали с 1 апреля», — подчеркнул глава РАЭК.

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

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