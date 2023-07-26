«Райффайзенбанк» с 1 августа прекратит принимать в кассах доллары и евро наличными

«Райффайзенбанк» с 1 августа прекратит принимать доллары и евро наличными в кассах своих банков. Еще с февраля банк не принимает эту же валюту в банкоматах. Также банк с августа повысит комиссию за пополнение рублевых счетов рублями.
С 1 августа «Райффайзенбанк» прекратит принимать в кассах своих банков доллары США и евро наличными. Об этом в среду 26 июля сообщила пресс-служба «Райффайзенбанк».
«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», – пояснили в банке.
С февраля 2023 года «Райффайзенбанк» не принимает доллары США и евро в своих банкоматах.
В «Райффайзенбанке» уточнили, что доступность валютных переводов сохраняется, совершить их можно в мобильном приложении банка.
Также с 1 августа «Райффайзенбанк» поднимет комиссию за пополнение рублевых счетов рублями. Она составит 1% за внесение до 200 тыс. рублей, при пополнении счета на большую сумму комиссию взимать не будут.
Фото на обложке: Mike Mareen /
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