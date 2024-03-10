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Минфин США предостерег Raiffeisen Bank от продолжения работы в РФ

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минфин США предупредил крупнейший банк Австрии Raiffeisen Bank International о возможных санкциях за продолжение работы в РФ, о чем со ссылкой на пресс-релиз ведомства сообщил портал EUObserver.

Минфин США предостерег Raiffeisen Bank от продолжения работы в РФ

Американское министерство предостерегло кредитную организацию от дальнейшего ведения бизнеса в РФ, поскольку в противном случае банк рискует «оказаться отрезанным от финансовой системы США».

В ведомстве подсчитали, что в 2023 году банк получил в России прибыль в размере €1,3 млрд, где у кредитора в 490 розничных отделениях работает почти 10 тыс. человек. Известно также, что организация участвовала в предоставлении кредитных льгот российским военным-«срочникам».

Ранее после заявлений Украины о том, что австрийский банк был «финансовым трубопроводом» ЕС-Россия, и. о. помощника госсекретаря минфина США Анна Моррис провела брифинг с австрийским финансовым сектором и отдельно с кредиторами из Raiffeisen Bank, чтобы обсудить их деятельность в России.

«Мы принципиально публично не комментируем дискуссии с представителями властей», — в ответ на запрос издания ответили в Raiffeisen Bank.

Помимо Raiffeisen Bank косвенно работать с Россией продолжают голландский ING, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и Unicerdit, а также шведский SEB. В Минфине США не комментируют потенциальные санкции по отношению к этим банкам.

Фото на обложке: Raiffeisen Bank

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