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Теперь «R Банк»: «Райффайзенбанк» обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Райффайзенбанк» обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака. Это новый логотип, он представлен в четырех вариантах – «R Банк» и «R Bank» в двух цветах. Банк решил обновить один из действующих логотипов, сообщила его пресс-служба.

Теперь «R Банк»: «Райффайзенбанк» обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака

«Райффайзенбанк» подал заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков. Внимание на заявки, опубликованные на сайте ведомства, обратило издание Frank Media.

В заявках представлен новый логотип банка в четырех вариантах. Два – это «R Bank» с белым и желтым цветами фона, еще два – «R Банк» с заливками таких же цветов.

В пресс-службе «Райффайзенбанка» пояснили, что решили обновить один из действующих логотипов и зарегистрировать его в Роспатенте.  

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

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