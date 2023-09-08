«Райффайзенбанк» обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака. Это новый логотип, он представлен в четырех вариантах – «R Банк» и «R Bank» в двух цветах. Банк решил обновить один из действующих логотипов, сообщила его пресс-служба.

Теперь «R Банк»: «Райффайзенбанк» обратился в Роспатент за регистрацией нового товарного знака