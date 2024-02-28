«Райффайзенбанк» изменит размер комиссии за хранение евро

«Райффайзенбанк» объявил об изменении условий обслуживания счетов в евро для физлиц — с 13 марта комиссия на остаток более €5 тыс. составит 1% в месяц, но не менее €50. При этом на сумму менее €5 тыс. комиссия не предусмотрена. Об этом говорится в сообщении «Райффайзенбанка».

Кроме того, в период с 1 по 31 марта вводятся специальные условия обслуживания для некоторых операций с евро. Так, комиссия за трансграничные переводы этой валюты составит 1% при условии оформления операции в «Райффайзен онлайн». При осуществлении перевода в офисе банка комиссия составит 1,5%. При этом банк устанавливает минимальный размер комиссии в €500.

На данный момент комиссия за обслуживание счетов в европейской валюте от €10 тыс. до €50 тыс. составляет 0,5%, более €50 тыс. — 1%.

Впервые комиссию за обслуживание валютных счетов кредитная организация ввела в июне 2022 года.

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