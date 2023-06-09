«Райффайзенбанк» введет комиссию 50% на долларовые зачисления из других банков

«Райффайзенбанк» вводит комиссию 50% на зачисление средств физических лиц в долларах из других банков. Новые условия для таких операций начнут действовать 20 июня.

«В связи с изменением рыночных условий банк вынужден ограничить количество входящих переводов в долларах США. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа», — говорится в сообщении кредитной организации

В банке добавили, что максимальная сумма комиссии не превысит $500. Новые условия не будут распространяться на входящие зачисления на счета юрлиц, предпринимателей, а также клиентов private banking.

«Райффайзенбанк» попал в тройку самых прибыльных зарубежных бизнесов в России. Прибыль, полученная в РФ в 2022 году, составила 40% от всех доходов RBI.

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