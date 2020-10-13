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«Райффайзенбанк» принимает заявки на участие в онлайн-хакатоне

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 14 по 15 ноября пройдет онлайн-хакатон RaifHack, во время которого команды разработают решения для малого и среднего бизнеса. Победители разделят призовой фонд в 500 тыс. рублей. Заявки принимаются до 4 ноября.

«Райффайзенбанк» принимает заявки на участие в онлайн-хакатоне

Принять участие в онлайн-хакатоне могут команды от трех до пяти человек, состоящие из разработчиков, дата-сайентистов, дизайнеров и других специалистов.

Команды могут выбрать один из двух треков:

  • «Знай клиента и конкурента». В рамках направления участники создадут решение, которое поможет бизнесу использовать данные о покупках и поведении клиентов банка.
  • «Платить — легко». Задача заключается в том, чтобы создать полезный сервис для бизнеса с использованием Системы быстрых платежей.

Желающие принять участие должны описать решение одной из задач в заявке. Эксперты банка оценят идеи команд и поделятся с каждой своим мнением. 12 ноября организаторы назовут финалистов, которые будут бороться за денежный приз на онлайн-хакатоне. Победители получат 150 тыс. рублей за первое место в каждом треке и 100 тыс. рублей — за второе. Участникам команды, занявшей третье место, организаторы подарят Apple AirPods Pro.

В программе — лекции, воркшопы, нетворкинг с коллегами, общение с менторами, консультации рекрутеров, а также экспертов «Райффайзенбанка» и Russian Hackers.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: JomNicha / Shutterstock

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