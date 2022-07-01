Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сообщества VK смогут увеличить доход с помощью историй и клипов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«ВКонтакте» тестирует расширение партнерской программы для сообществ. Паблики смогут увеличить доходы с помощью историй и клипов. После эксперимента даже начинающие авторы смогут зарабатывать на контенте. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Сообщества VK смогут увеличить доход с помощью историй и клипов

Во время эксперимента «ВКонтакте» для выплат будет учитывать просмотры клипов и историй. Новая модель расчета вознаграждения будет вводиться постепенно. 

«ВКонтакте» будет отслеживать уровень дохода участников тестирования. После завершения тестирования и обратной связи команда социальной сети продолжит развивать инструменты монетизации.

Участники партнерской программы получают выплаты за автоматические показы рекламных записей в сообществах и ленте новостей. Заработок формируется по гибкой формуле: авторы качественного оригинального контента получают больший доход. 

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Переходим на новые площадки: как правильно адаптировать контент для соцсетей?
  2. 2 В мире без Instagram*: что учесть бизнесу в поисках альтернативных площадок
  3. 3 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
  4. 4 Как сейчас стабильно вести социальные сети и не уйти в хаос?
  5. 5 «Одноклассники» и «VK Образование» проведут бесплатные мастер-классы по IT для студентов
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2022

«Быстрый старт ВКонтакте»

07 июля 2022

Поддержка делового туризма в Москве

08 июля 2022

Конкурс грантов мэра Москвы для НКО

Все ВОЗМОЖНОСТИ