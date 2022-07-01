Сообщества VK смогут увеличить доход с помощью историй и клипов

«ВКонтакте» тестирует расширение партнерской программы для сообществ. Паблики смогут увеличить доходы с помощью историй и клипов. После эксперимента даже начинающие авторы смогут зарабатывать на контенте. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Во время эксперимента «ВКонтакте» для выплат будет учитывать просмотры клипов и историй. Новая модель расчета вознаграждения будет вводиться постепенно.

«ВКонтакте» будет отслеживать уровень дохода участников тестирования. После завершения тестирования и обратной связи команда социальной сети продолжит развивать инструменты монетизации.

Участники партнерской программы получают выплаты за автоматические показы рекламных записей в сообществах и ленте новостей. Заработок формируется по гибкой формуле: авторы качественного оригинального контента получают больший доход.

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