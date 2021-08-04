Raison Asset Management инвестировала в двух американских «единорогов» Scale AI и Rubrik

Raison Asset Management инвестировала в двух американских «единорогов» Scale AI и Rubrik с оценкой $7,3 млрд и $3,4 млрд соответственно, а также в необанк США для фрилансеров и малого бизнеса Oxygen. Таким образом компания увеличила портфель своего фонда до 21 частной фирмы.

Об инвестициях в проекты RB.ru сообщили в Raison Asset Management. Сумма вложений в Scale AI составила $3 млн. Условия сделки с Oxygen и Rubrik в компании не раскрыли.

«Раньше мы рассматривали для вложений исключительно компании на стадии pre-IPO, однако теперь делаем исключения для стартапов ранних стадий – таких как Oxygen, если видим в них значительный потенциал роста», – отметил управляющий партнер Raison Asset Management Андрей Березин.

В американский необанк Oxygen, входящий, по информации Raison, в топ-10 цифровых банков США, компания инвестировала в виде долга, который будет конвертирован в акции на следующем раунде финансирования.

Scale AI – стартап в сфере искусственного интеллекта в США. На последнем инвестраунде в апреле этого года компанию оценили в $7,3 млрд. Raison Asset Management приобрела акции Scale AI на вторичном рынке.

Rubrik – облачная платформа, автоматизирующая защиту больших данных, входит в топ-10 компаний по версии Forbes Cloud 100. Среди ее клиентов – Verizon, Mazda, Cisco, Adobe, Expedia, Toyota и другие.

Raison Asset Management – международная инвестиционная компания, работает с 2014-го года. Под управлением – $50 млн активов. Офисы расположены в Москве, Сан-Франциско и Таллине. Портфель компании включает SpaceX, Klarna, Kraken, Storedot, Samsara, Nerdwallet и другие.

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