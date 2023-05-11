Пользователи «Райффайзенбанка» пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Пользователи пожаловались на сбой в мобильном приложении «Райффайзенбанка». По данным сервиса Downradar, сообщения о нарушении работы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и других городов РФ, а также из Стамбула.
При попытке открыть приложение клиенты видят сообщения об ошибке сервера. Некоторые отмечают, что им не удается зайти и на сайт кредитной организации.
В пресс-службе «Райффайзенбанка» подтвердили «Ъ» наличие нарушения, вызванное «внутренней неполадкой». Компания уже работает над устранением сбоя.
Ранее Raiffeisen Bank International объявил, что планирует вывести «Райффайзенбанк» из периметра группы в третьем квартале 2023 года. В мае группа сообщила о сокращении корреспондентских отношений с банками СНГ.
Фото на обложке: Kapustin Igor /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 DoDo Brands запустила бесплатное мобильное приложение для создания цифрового меню для ресторанов
- 4 Какое мобильное приложение точно привлечет клиента — 8 неочевидных лайфхаков
- 5 Product Hunt: что это такое?
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2023
11 мая 2023
12 мая 2023