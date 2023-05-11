Пользователи «Райффайзенбанка» пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Пользователи пожаловались на сбой в мобильном приложении «Райффайзенбанка». По данным сервиса Downradar, сообщения о нарушении работы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и других городов РФ, а также из Стамбула.

При попытке открыть приложение клиенты видят сообщения об ошибке сервера. Некоторые отмечают, что им не удается зайти и на сайт кредитной организации.

В пресс-службе «Райффайзенбанка» подтвердили «Ъ» наличие нарушения, вызванное «внутренней неполадкой». Компания уже работает над устранением сбоя.

Ранее Raiffeisen Bank International объявил, что планирует вывести «Райффайзенбанк» из периметра группы в третьем квартале 2023 года. В мае группа сообщила о сокращении корреспондентских отношений с банками СНГ.

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