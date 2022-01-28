«Райффайзенбанк» назвал основные тренды в розничной торговле в России

«Райффайзенбанк» сделал прогноз по основным трендам в розничном секторе в России на 2022 год. Эксперты подразделения IB Strategic Advisory Team ожидают дальнейшей консолидации торговых сетей за счет сделок слияния и поглощения из-за ужесточения конкуренции, снижения возможностей для органического открытия магазинов и ухудшения доступа к междунарожным рынкам капитала.

«В 2022 году процесс укрупнения бизнеса в розничном секторе продолжится за счет сделок слияния и поглощения. Основными трендами отрасли также станут трансформация локальных брендов в федеральные, открытие крупными сетями магазинов низкой ценовой категории и развитие e-commerce», — говорится в исследовании банка.

Интерес к покупке ритейлеров могут проявить инвесторы из Азии, их интерес пока осторожен на фоне снижения активности европейских инвесторов.

Основные тренды на рынке розницы в России в 2022 году:

покупка крупными компаниями небольших сетей и отдельных магазинов,

федерализация брендов,

процесс укрупнения поставщиков,

увеличения числа жестких дискаунтеров,

желание покупателей экономят и снижение уровня кредитования,

развитие собственных торговых марок,

дефицит персонала.

В 2021 году крупные компании уже приступили к процессу консолидации. «Магнит» приобрел сеть «Дикси» за 97 млрд руб., а «Лента» купила сети «Билла», «Семья» и объявила о покупке онлайн-ритейлера «Утконос». Также крупнейшими сетями Сибирского и Дальневосточного региона был создан холдинг «Восточный союз», который вошел в топ-10 крупнейших FMCG ритейлеров по выручке.

Руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских продуктов Дмитрий Средин ожидает замедления роста розничных продаж в реальном выражении до 2% по сравнению с ростом на 7% в 2021 году за счет снижения поддержки потребления за счет кредитов.

При этом рост продаж продуктов питания, скорее всего, будет опережать рост продаж непродовольственных товаров, так как последние более зависимы от ужесточения кредитных условий и более остро чувствуют замедление роста доходов населения.

Отрасль столкнулась с дефицитом персонала из-за конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров, а также снижения мобильности кадров, в том числе трудовых мигрантов. В результате растущие расходы на персонал оказывали давление на рентабельность. Очевидным трендом при таком дефиците станет цифровизация отрасли.

«Омниканальность, то есть бесшовная интеграция онлайн- и офлайн-операций, становится основной бизнес-моделью на рынке услуг. Рост всех форматов электронной коммерции может достигнуть 30-40%», – добавил Средин.

По данным INFOLine, сегодня на 10 крупнейших розничных сетей приходится уже около 30% рынка, а на рынке FMCG рыночная доля 10 крупнейших ритейлеров составляет около 40%. В 2021 году продажи продовольственного и непродовольственного секторов розничной торговли увеличились на 11% и 20% соответственно за счет роста зарплат, инфляции и эффекта низкой базы.