«Райффайзенбанк» отключит прием иностранной валюты в своих банкоматах

«Райффайзенбанк» прекращает принимать наличную иностранную валюту в своих банкоматах с 1 февраля, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
В качестве причины в банке указали технические сложности таких операций при общем снижении их числа.
«Без этой функции повысится доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций», — сказано в публикации кредитной организации.
Теперь для того, чтобы внести иностранную валюту на свой счет, потребуется обратиться в отделение банка.
В конце прошлого года «Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов в российские и иностранные банки. Сама кредитная организация находится в списке банков, которым запрещено совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран без специального разрешения.
Фото на обложке: Vitalliy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Райффайзенбанк» открывает набор на ежегодную стажировку в области финансов и технологий
- 2 Помощник человека: как работают виртуальные сотрудники
- 3 «Газпромбанк» попросил клиентов не проводить международные переводы в долларах США с 27 января
- 4 Крупнейшие американские банки запустят цифровой кошелек — WSJ
- 5 Маркетплейсы для МСП, новые «пеи», больше госконтроля: что ждет финтех в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023