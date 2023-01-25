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«Райффайзенбанк» отключит прием иностранной валюты в своих банкоматах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Райффайзенбанк» прекращает принимать наличную иностранную валюту в своих банкоматах с 1 февраля, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.

«Райффайзенбанк» отключит прием иностранной валюты в своих банкоматах

В качестве причины в банке указали технические сложности таких операций при общем снижении их числа.

«Без этой функции повысится доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций», — сказано в публикации кредитной организации.

Теперь для того, чтобы внести иностранную валюту на свой счет, потребуется обратиться в отделение банка.

В конце прошлого года «Райффайзенбанк» изменил условия валютных переводов в российские и иностранные банки. Сама кредитная организация находится в списке банков, которым запрещено совершать сделки с долями и акциями компаний из «недружественных» стран без специального разрешения.

Фото на обложке: Vitalliy / Shutterstock

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