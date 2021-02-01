С 20 по 22 февраля пройдет хакатон Ramaximization, посвященный оптимизации логистики, HR-задач и других бизнес-процессов. Победители получат мерч и разделят денежный приз в 480 тыс. рублей. Подать заявку можно до 16 февраля.

Открыт прием заявок на участие в онлайн-хакатоне Ramax Group по оптимизации бизнес-процессов