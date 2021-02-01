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Открыт прием заявок на участие в онлайн-хакатоне Ramax Group по оптимизации бизнес-процессов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 20 по 22 февраля пройдет хакатон Ramaximization, посвященный оптимизации логистики, HR-задач и других бизнес-процессов. Победители получат мерч и разделят денежный приз в 480 тыс. рублей. Подать заявку можно до 16 февраля.

Открыт прием заявок на участие в онлайн-хакатоне Ramax Group по оптимизации бизнес-процессов

Организаторы предлагают участникам решить одну из трех задач:

  1. Оптимизировать движение вагонов.
  2. Улучшить планирование отпусков сотрудников крупной компании.
  3. Построить маршруты для торговых представителей и выделить оптимальную территорию их работы.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться и собрать команду минимум из двух специалистов: математика, а также фронтенд-разработчика или UX/UI-дизайнера. Победители каждого трека получат по 160 тыс. рублей.

Подробности и регистрация доступны на сайте хакатона.

Фото на обложке: Mr. Kosal / Shutterstock

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