Открыт прием заявок на участие в онлайн-хакатоне Ramax Group по оптимизации бизнес-процессов

Евгения Хрисанфова
С 20 по 22 февраля пройдет хакатон Ramaximization, посвященный оптимизации логистики, HR-задач и других бизнес-процессов. Победители получат мерч и разделят денежный приз в 480 тыс. рублей. Подать заявку можно до 16 февраля.
Открыт прием заявок на участие в онлайн-хакатоне Ramax Group по оптимизации бизнес-процессовЕвгения Хрисанфова
Организаторы предлагают участникам решить одну из трех задач:
- Оптимизировать движение вагонов.
- Улучшить планирование отпусков сотрудников крупной компании.
- Построить маршруты для торговых представителей и выделить оптимальную территорию их работы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться и собрать команду минимум из двух специалистов: математика, а также фронтенд-разработчика или UX/UI-дизайнера. Победители каждого трека получат по 160 тыс. рублей.
Подробности и регистрация доступны на сайте хакатона.
Фото на обложке: Mr. Kosal / Shutterstock
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