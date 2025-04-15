Сооснователь Setters стал мажоритарным владельцем сервиса нетворкинга Random Coffee

Сооснователь коммуникационного агентства Setters Евгений Давыдов стал владельцем 65,5% сервиса нетворкинга Random Coffee. Об этом Русбейс сообщил представитель компании.

Сделка обсуждалась с осени 2024 года и проходила в два этапа. В январе 2025 года Давыдов выкупил 37%, а в марте стал обладателем мажоритарной доли бизнеса.

«Мы создаем комьюнити вокруг бизнесов холдинга и верим, что с нашей помощью у каждого появится возможность постоянно расширять свой круг общения полезными знакомствами. Наша амбициозная цель – создать 100 млн горизонтальных профессиональных связей в России», — сказал Евгений Давыдов.

Выручка сервиса нетворкинга за 2024 год составила 23 млн рублей. Новые владельцы планируют увеличить ее вдвое, до 50 млн рублей. За три месяца с начала сделки команда обновила стратегию развития бизнеса и внедрила первые решения. В частности, был запущен новый продукт — спонсорство встреч.

Сервис для профессиональных и дружеских знакомств Random Coffee существует с 2018 года. Основатели сервиса — Константин Шубин, Павел Козлов, Рамиль Галимов и Ольга Малюк, экс-сотрудники «Яндекса» и Mail.ru Group.

Основной продукт компании – подписка на встречи в формате «один на один». Пары участникам каждую неделю подбираются с помощью алгоритмов. Ежемесячно на встречи ходит 100 тыс. человек. Random Coffee помогает организовывать нетворкинг компаниям и сообществам. Среди клиентов – «Яндекс», «Альфа-банк», ВТБ, «Самолет» и другие крупные компании.

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