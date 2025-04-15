Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Кастомные решения
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Сооснователь Setters стал мажоритарным владельцем сервиса нетворкинга Random Coffee

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Сооснователь коммуникационного агентства Setters Евгений Давыдов стал владельцем 65,5% сервиса нетворкинга Random Coffee. Об этом Русбейс сообщил представитель компании.

Сооснователь Setters стал мажоритарным владельцем сервиса нетворкинга Random Coffee
  1. Новости

Сделка обсуждалась с осени 2024 года и проходила в два этапа. В январе 2025 года Давыдов выкупил 37%, а в марте стал обладателем мажоритарной доли бизнеса.

«Мы создаем комьюнити вокруг бизнесов холдинга и верим, что с нашей помощью у каждого появится возможность постоянно расширять свой круг общения полезными знакомствами. Наша амбициозная цель – создать 100 млн горизонтальных профессиональных связей в России», — сказал Евгений Давыдов.

Выручка сервиса нетворкинга за 2024 год составила 23 млн рублей. Новые владельцы планируют увеличить ее вдвое, до 50 млн рублей. За три месяца с начала сделки команда обновила стратегию развития бизнеса и внедрила первые решения. В частности, был запущен новый продукт — спонсорство встреч.

  • Сервис для профессиональных и дружеских знакомств Random Coffee существует с 2018 года. Основатели сервиса — Константин Шубин, Павел Козлов, Рамиль Галимов и Ольга Малюк, экс-сотрудники «Яндекса» и Mail.ru Group.
  • Основной продукт компании – подписка на встречи в формате «один на один». Пары участникам каждую неделю подбираются с помощью алгоритмов. Ежемесячно на встречи ходит 100 тыс. человек. Random Coffee помогает организовывать нетворкинг компаниям и сообществам. Среди клиентов – «Яндекс», «Альфа-банк», ВТБ, «Самолет» и другие крупные компании.

Фото на обложке: Nik / Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме